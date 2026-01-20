AFP: Европарламент приостановил ратификацию торгового соглашения с США

Торгового соглашения было заключено между ЕС и США в 2025 году

ПАРИЖ, 20 января. /ТАСС/. Европейский парламент (ЕП) заморозил процесс ратификации торгового соглашения между ЕС и США после угроз со стороны американского лидера Дональда Трампа в отношении Гренландии. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на политические группы ЕП.

Как отметила председатель группы социал-демократов (S&D) Ираче Гарсия Перес, слова которой приводит агентство, большинство политических групп поддержали приостановку ратификации торгового соглашения, которое было заключено между ЕС и США в 2025 году.

Президент США неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого президентского срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что его можно аннексировать.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.