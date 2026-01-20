ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ситуация вокруг Гренландии
Столкновение поездов в Испании
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Лукашенко опроверг сообщения о взносах в $1 млрд для членов "Совета мира"

Больные люди в очередной раз опростоволосились, заявил президент Белоруссии
Редакция сайта ТАСС
15:52
обновлено 16:00

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

© Николай Петров/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 20 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал неправдой сообщения о том, что для вступления в "Совет мира" по Газе надо внести $1 млрд.

Читайте также

"Величайший и самый престижный орган из когда-либо созданных". Главное о "Совете мира"

"Эти больные люди в очередной раз опростоволосились. Просто надо читать документ. Никаких денег не нужно", - сказал Лукашенко журналистам, его слова приводит агентство БелТА. 

Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия