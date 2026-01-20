Лукашенко опроверг сообщения о взносах в $1 млрд для членов "Совета мира"

Больные люди в очередной раз опростоволосились, заявил президент Белоруссии

МИНСК, 20 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал неправдой сообщения о том, что для вступления в "Совет мира" по Газе надо внести $1 млрд.

"Эти больные люди в очередной раз опростоволосились. Просто надо читать документ. Никаких денег не нужно", - сказал Лукашенко журналистам, его слова приводит агентство БелТА.