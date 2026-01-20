Лукашенко опроверг сообщения о взносах в $1 млрд для членов "Совета мира"
Редакция сайта ТАСС
15:52
обновлено 16:00
МИНСК, 20 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал неправдой сообщения о том, что для вступления в "Совет мира" по Газе надо внести $1 млрд.
Читайте также
"Величайший и самый престижный орган из когда-либо созданных". Главное о "Совете мира"
"Эти больные люди в очередной раз опростоволосились. Просто надо читать документ. Никаких денег не нужно", - сказал Лукашенко журналистам, его слова приводит агентство БелТА.