В Дамаске предложили курдам новое соглашение по интеграции в армию Сирии

В случае подписания документа сирийские власти гарантируют, что войска не войдут в города Хасеке и Эль-Камышлы

Редакция сайта ТАСС

ТУНИС, 20 января. /ТАСС/. Переходное правительство Дамаска объявило о новых условиях соглашения, предложенных курдской коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) по вопросу интеграции их силовых структур в Минобороны и МВД арабской республики. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на администрацию президента.

Согласно новым условиям, СДС будет предоставлено "четыре дня для консультаций по разработке детального плана практической интеграции". Предполагается, что командующий курдской коалицией Мазлюм Абди предложит правительству "кандидата от СДС на должность помощника министра обороны", "кандидата на должность губернатора Хасеке", а также представителей в Народный совет" (парламент). В случае достижения соглашения по вопросам интеграции, правительство гарантирует, что сирийские войска не войдут в города Хасеке и Эль-Камышлы и останутся на подступах к ним.

19 января вооруженные силы переходного правительства Сирии начали разворачивать свои подразделения на северо-востоке страны в соответствии с соглашением о перемирии с курдской коалицией. Подписанный временным президентом Ахмедом аш-Шараа документ предусматривает, что провинции Дейр-эз-Зор и Ракка перейдут под полный контроль временного правительства республики. Все созданные курдами в провинции Хасеке гражданские учреждения будут включены в состав сирийского государства. Сирийская армия будет обеспечивать безопасность всех пограничных переходов и нефтегазовых месторождений в регионе.