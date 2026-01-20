Newsmaker: процесс выхода Молдавии из СНГ займет больше года

Срок начнет отсчитываться после официального уведомления со стороны МИД страны

Здание МИД Молдавии © Katharina Schröder/ dpa via Reuters Connect

КИШИНЕВ, 20 января. /ТАСС/. Молдавии потребуется больше года на завершение процедуры выхода из состава СНГ после одобрения такого решения правительством и парламентом республики. Об этом сообщает информационный портал Newsmaker со ссылкой на МИД республики.

"Решение о выходе из СНГ вступит в силу по истечении 12 месяцев после официального уведомления со стороны МИДа Молдавии", - уточнили в министерстве.

Там проинформировали, что руководством страны было принято решение о денонсации базовых договоров. Речь идет об Уставе СНГ, подписанном в Минске 22 января 1993 года, соглашении о создании СНГ от 8 декабря 1991 года, а также дополнительном протоколе к соглашению о создании СНГ от 21 декабря 1991 года.

Ранее вице-премьер, глава МИД Михай Попшой предположил, что в правительстве все процедуры будут завершены до середины февраля. После этого проект решения поступит на утверждение в парламент, где большинство контролирует сформировавшая правительство Партия действия и солидарности.

Отношение Молдавии к СНГ стало меняться после победы на президентских выборах в 2020 году Санду, которая провозгласила курс на интеграцию в Евросоюз и отказалась участвовать в саммитах Содружества. В феврале 2023 года правительство республики объявило о планах денонсации многих соглашений, заключенных в рамках СНГ. При этом в Кишиневе заверяли, что не намерены денонсировать важные и полезные для страны договоренности.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, эта новость не стала неожиданностью. Молдавия де-факто не участвовала в работе СНГ и рано или поздно это должно было быть формализовано, сказал он.

Руководитель крупнейшей в оппозиционная в Молдавии Партии социалистов Игорь Додон заявил ТАСС, что продолжит укреплять связи с СНГ силами межпарламентских связей и народной дипломатии. По его словам, это "вредное для республики" решение было "принято по указке западных кураторов".