ТАСС: Фидан обсудил с Рубио Сирию и инициативу "Совета мира" по Газе

Глава МИД Турции ранее не исключил, что президент Реджеп Тайип Эрдоган в скором времени может принять решение относительно участия в совете

Редакция сайта ТАСС

Госсекретарь США Марко Рубио © AP Photo/ Mark Schiefelbein

СТАМБУЛ, 20 января. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил по телефону с американским коллегой Марко Рубио последние события в Сирии и инициативу США по созданию "Совета мира" по урегулированию ситуации в секторе Газа. Об этом сообщил ТАСС источник в турецком МИД.

"Стороны обсудили последние события в Сирии и инициативу США по созданию "Совета мира", - отметил источник.

Фидан ранее не исключил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в скором времени может принять решение относительно участия в "Совете мира" по урегулированию Газе.