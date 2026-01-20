Курды подтвердили приверженность прекращению огня на северо-востоке Сирии

Курдская коалиция "Силы демократической Сирии" подтвердила, что не начнет военных действий, если не подвергнется нападению

ТУНИС, 20 января. /ТАСС/. Курдская коалиция "Силы демократической Сирии" (СДС) подтвердила свою приверженность соглашению о прекращении огня и готовность реализовывать достигнутые договоренности. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице СДС в X.

"Заявляем о полной приверженности наших сил соглашению о прекращении огня, достигнутому с правительством в Дамаске, и подтверждаем, что не начнем никаких военных действий, если наши силы не подвергнутся нападениям в будущем", - говорится в тексте. Курдская коалиция подтвердила "открытость к политическим путям, переговорным решениям и диалогу, а также готовность продвигаться вперед в реализации соглашения от 18 января таким образом, чтобы это способствовало деэскалации и стабильности". Ранее Минобороны в переходном правительстве Сирии объявило о введении режима прекращения огня на северо-востоке страны в связи с новым соглашением с курдской коалицией. Согласно заявлению ведомства, оно вступает в силу с 20:00 по местному времени (совпадает с мск) 20 января.

18 января президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа одобрил новое соглашение о перемирии с курдскими формированиями. Документ предусматривает, что провинции Дейр-эз-Зор и Ракка на северо-востоке страны перейдут под полный контроль временного правительства республики. Все созданные курдами в провинции Хасеке гражданские учреждения будут включены в состав сирийского государства. Сирийская армия будет обеспечивать безопасность всех пограничных переходов и нефтегазовых месторождений в регионе.