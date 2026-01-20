Нетаньяху намерен сделать Израиль "мировой державой"

По словам израильского премьер-министра, для этого стране нужны сильная оборона, самостоятельные производственные возможности и углубление сравнительного преимущества

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху © Сергей Бобылев/ ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 января. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассчитывает, что его страна станет региональным лидером, а "в ряде областей" выйдет на уровень мировых держав. Такими планами он поделился на встрече со слушателями Колледжа национальной безопасности - бригадными генералами Армии обороны Израиля и представителями силовых структур высокого ранга.

"Мы говорили о судьбоносных решениях, принятых в ходе войны возрождения (официальное название военной операции в секторе Газа, ведущейся с 2023 года - прим. ТАСС), решениях, которые изменили и продолжают менять облик всего Ближнего Востока. Я сказал им прямо: "Мы превращаем Израиль в региональную державу, а в ряде областей - в мировую державу", - заявил Нетаньяху, высказывания которого распространила канцелярия главы правительства.

"Чтобы сохранить это, нам необходима исключительно сильная оборона, самостоятельные производственные возможности и дальнейшее углубление нашего сравнительного преимущества. Задача ясна. Ответственность огромна. И мы продолжим действовать решительно ради безопасности Израиля и его будущего", - добавил премьер.