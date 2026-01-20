Генсек ООН осудил решение Израиля снести комплекс БАПОР

Антониу Гутерриш призвал израильские власти прекратить этот процесс

Редакция сайта ТАСС

ООН, 20 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил решение властей Израиля снести комплекс Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), расположенный в квартале Шейх-Джаррах в Иерусалиме. Об этом на брифинге для журналистов заявил заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак.

"Генеральный секретарь решительным образом осуждает действия израильских властей по сносу комплекса БАПОР в Шейх-Джаррахе, - сказал он. - Генеральный секретарь считает абсолютно неприемлемыми ведущие к эскалации действия против БАПОР, которые идут вразрез с четко прописанными обязательствами Израиля по международному праву, в том числе по Уставу ООН, а также по Конвенции о привилегиях и иммунитетах ООН".

Глава всемирной организации, добавил Хак, призывает израильское правительство прекратить процесс сноса комплекса, а также восстановить его и вернуть под контроль ООН.

Ранее гостелерадиокомпания Kan сообщила, что власти Израиля приступили к сносу здания в Иерусалиме, которое ранее занимал офис БАПОР.

В октябре 2024 года Кнессет (израильский парламент) принял закон о запрете деятельности БАПОР в стране. Закон запрещает БАПОР иметь представительства, предоставлять услуги и вести прямо или косвенно какую-либо деятельность на израильской территории. Законопроект был подготовлен из-за информации об участии сотрудников агентства в атаке на еврейское государство, совершенной вооруженными сторонниками палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года. Израиль неоднократно утверждал, что многие работники БАПОР причастны к деятельности боевого крыла радикального движения.