Губернатор Калифорнии указал на лицемерие европейцев в общении с Трампом

Гэвин Ньюсом призвал европейских лидеров перестать быть бесхребетными

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 20 января. /ТАСС/. Губернатор американского штата Калифорния демократ Гэвин Ньюсом на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ), устраиваемого ежегодно в швейцарском Давосе, призвал европейских лидеров перестать быть бесхребетными и лицемерными и проявить характер при общении с президентом США Дональдом Трампом. Видео выступления опубликовала газета 20 Minuten.

"Хватит говорить одно в частном порядке, а другое публично. Хватит быть такими бесхребетными, докажите, что у вас не тонка кишка!" - сказал он, общаясь с журналистами на полях форума.

Ньюсом назвал Трампа тираннозавром. По его оценкам, с американским лидером дипломатия не работает: европейцы либо уступят ему, либо он их "сожрет". Губернатор подчеркнул, что, играя по правилам, навязанным Трампом, европейцы становятся его соучастниками.

"Это просто убого. И я надеюсь, что люди понимают, как жалко они выглядят на мировой арене. Я имею в виду, по крайней мере, с американской точки зрения, это стыдоба", - отметил Ньюсом. По его мнению, европейцы не могут продолжать вести себя так же, как до сих пор. "Хватит этой дипломатии, полной всяких любезностей! - призвал политик. - Проснитесь!"