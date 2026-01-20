Уиткофф оценил переговоры с Дмитриевым как "очень позитивные"

Встреча продолжалась более двух часов за закрытыми дверями

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф (в центре) © REUTERS/ Romina Amato

ДАВОС, 20 января. /ТАСС/. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф оценил переговоры со спецпредставителем президента РФ, генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым как "очень позитивные".

"У нас была очень позитивная встреча", - сказал Уиткофф по итогам переговоров, отвечая на вопрос "Известий" о том, как прошла встреча.

Ранее Дмитриев, Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер провели переговоры в Доме США в Давосе. В городе сейчас проходит Всемирный экономический форум. Как передавал корреспондент ТАСС, встреча продолжалась более двух часов за закрытыми дверями.

Всемирный экономический форум - швейцарская неправительственная организация. Она ежегодно проводит встречи с участием руководителей бизнеса, политических лидеров и экспертов в различных сферах. В этом году встреча проходит с 19 по 23 января.