Алиев: Баку и Ереван приняли решение закрыть страницу войны

Это было совместное решение руководства, подчеркнул президент Азербайджана

Редакция сайта ТАСС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев © Harun Ozalp/ Anadolu via Reuters Connect

БАКУ, 20 января. /ТАСС/. Азербайджан и Армения вместе приняли решение закрыть страницу войны. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на панельном заседании "Определение экономической идентичности Евразии" в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

"Я хочу быть с вами и с аудиторией абсолютно откровенным: мы могли бы продолжать, но это привело бы к бесконечной череде войн, к еще большим страданиям и новым жертвам. Тогда война никогда бы не закончилась. Но кто-то должен был ее остановить. Мы приняли решение остановиться. Да, это было совместное решение руководства Армении и Азербайджана - закрыть эту страницу и воспользоваться возможностями для мира", - сказал Алиев.

По его словам, все надежды на международное посредничество полностью рухнули. "Совет Безопасности ООН - высший международный орган - принял четыре резолюции, требующие вывода армянских войск с нашей территории. Эти резолюции так и остались на бумаге. ОБСЕ и другие международные структуры приняли множество документов, но ни один из них не был реализован до тех пор, пока мы сами не взяли ситуацию в свои руки. И мы это сделали. Мы восстановили справедливость, международное право, наш суверенитет и территориальную целостность, а затем добились мира. После этого мы остановились", - подчеркнул азербайджанский лидер. Он отметил, что для лидера страны, которая страдала на протяжении тридцати лет, остановиться в нужный момент было "чрезвычайно ответственным и важным решением".