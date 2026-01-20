МИД Израиля назвал законным изъятие комплекса зданий БАПОР в Иерусалиме

В заявлении израильского внешнеполитического ведомства напомнили, что Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ давно перестало быть гуманитарной организацией

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 января. /ТАСС/. Израиль настаивает на законности изъятия комплекса зданий в Иерусалиме, где ранее располагался офис Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом говорится в заявлении израильского МИД.

"Комплекс не пользуется никаким иммунитетом, и его изъятие израильскими властями было осуществлено в соответствии как с израильским, так и с международным правом. Сегодняшний шаг не является новой политикой, а скорее реализацией существующего израильского законодательства в отношении БАПОР", - заявили в министерстве.

Деятельность БАПОР в Израиле была запрещена еще год назад, сам комплекс давно пустовал, отметили в МИД. "Государство Израиль владеет комплексом зданий в Иерусалиме, на территории которого сегодня работает Управление земельных ресурсов Израиля. Еще до принятия соответствующего закона в январе 2025 года БАПОР прекратило свою деятельность на этом месте, и с тех пор там нет его персонала или какой-либо деятельности ООН", - указано в заявлении.

Израильская сторона при этом вновь выступила с утверждением о прямой связи БАПОР с радикальными палестинскими движениями ХАМАС и "Исламский джихад". "Сотрудники БАПОР участвовали в массовом убийстве 7 октября [2023 года] и похищении израильтян. Многие сотрудники организации являются террористами ХАМАС и "Исламского джихада", а инфраструктура организации использовалась для строительства туннелей, ракетных обстрелов и терроризма. БАПОР-ХАМАС давно перестало быть гуманитарной организацией, превратившись вместо этого в рассадник терроризма", - утверждают в МИД Израиля.

20 января гостелерадиокомпания Kan сообщила, что израильские власти приступили к сносу здания в Иерусалиме, которое ранее занимал офис БАПОР. В октябре 2024 года Кнессет (израильский парламент) принял закон о запрете деятельности БАПОР в стране, в начале 2025 года этот документ вступил в силу. Закон запрещает БАПОР иметь представительства, предоставлять услуги и вести прямо или косвенно какую-либо деятельность на израильской территории. Законопроект был подготовлен из-за информации об участии сотрудников агентства в атаке на еврейское государство, совершенной вооруженными сторонниками палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года. Израиль неоднократно утверждал, что многие работники БАПОР причастны к деятельности боевого крыла радикального движения.

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил решение властей Израиля снести комплекс зданий БАПОР и призвал израильское правительство прекратить процесс сноса комплекса, а также восстановить его и вернуть под контроль ООН.