Трамп репостнул сообщение о том, что истинные противники США - это ООН и НАТО

Россия или Китай не являются угрозой для страны, говорится на записи американского блогера под псевдонимом Bobby D

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сделал репост записи американского блогера под псевдонимом Bobby D в Truth Social, в сообщении говорится, что настоящей угрозой для страны являются ООН и НАТО, а не Россия или Китай.

"Итак, когда же мы поймем, что враг - внутри? Китай и Россия - страшилки, тогда как реальная угроза - ООН, НАТО и их "проповеди", - говорится в сообщении блогера. Трамп опубликовал скриншот записи.