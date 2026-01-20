Трамп репостнул сообщение о том, что истинные противники США - это ООН и НАТО
19:41
ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сделал репост записи американского блогера под псевдонимом Bobby D в Truth Social, в сообщении говорится, что настоящей угрозой для страны являются ООН и НАТО, а не Россия или Китай.
"Итак, когда же мы поймем, что враг - внутри? Китай и Россия - страшилки, тогда как реальная угроза - ООН, НАТО и их "проповеди", - говорится в сообщении блогера. Трамп опубликовал скриншот записи.