Трамп усомнился в готовности остальных членов НАТО прийти на выручку США

Американский президент указал, что сделал для альянса "больше, чем кто-либо еще"

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что ставит под сомнение готовность остальных членов НАТО прийти на выручку США в случае необходимости.

Выступая на пресс-конференции в Белом доме, Трамп изложил позицию, согласно которой он "сделал для НАТО больше, чем кто-либо еще". "Но НАТО должна справедливо относиться к нам. Мои серьезные опасения по поводу НАТО связаны с тем, что мы тратим на НАТО огромные средства, и я знаю, что мы придем им на помощь, но я действительно сомневаюсь, придут ли они нам на выручку", - отметил он.