Трамп заявил, что не считает Сомали государством

Американский лидер считает страну отсталой
19:56

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает Сомали государством.

Такую позицию американский лидер изложил на пресс-конференции в Белом доме, в очередной раз обрушившись с критикой в адрес члена Палаты представителей Конгресса США (демократ от штата Миннесота) Ильхан Омар, являющейся уроженкой Сомали. По мнению Трампа, Сомали является "по-настоящему коррумпированным местом". "Это не страна. У них нет правительства, у них ничего нет", - утверждал он.

"Это отсталая страна, вероятно, худшая страна. Говорят, это худшая страна в мире, если это вообще страна. Я не думаю, что это страна, там нет никакой организации. У них нет полиции, нет вооруженных сил, у них ничего нет", - заявил Трамп. 

