Трамп пошутил, что собирался назвать Мексиканский залив в свою честь

Американский лидер подумал, что его убили бы за название "Залив Трампа"

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп в шутку сказал, что собирался переименовать Мексиканский залив в Залив Трампа.

"Я собирался назвать его Залив Трампа, но я подумал, что меня за это убили бы", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме. "Я этого хотел. Мои люди упорно работали над этим", - добавил он. "Я шучу, когда говорю об этом. Я не собирался называть его Заливом Трампа", - пояснил Трамп.

"Хотя "Залив Трампа" звучит хорошо, - добавил американский лидер. - Может, мы могли бы это сделать. Еще не слишком поздно". "Но теперь у нас есть Американский залив. Это отлично", - заключил он.

Трамп вскоре после инаугурации в конце января 2025 года издал указ о переименовании Мексиканского залива в Американский. В качестве аргументов американский лидер привел тот факт, что это "самый большой залив в мире", который "сохраняет свое ключевое значение для экономики Америки". В своем указе Трамп отметил, что новое название присваивается "в знак признания этого процветающего экономического источника и его критической важности для экономики" США. В ООН относительно этого заявили, что переименование географических объектов не является прерогативой какого-либо отдельного государства.