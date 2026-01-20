Премьер Британии заверил ЕС в готовности вносить вклад в защиту Арктики

Кир Стармер подтвердил, что будущее Гренландии принадлежит исключительно народу острова и Дании

ЛОНДОН, 20 января. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заверил главу Европейского совета Антониу Кошту в готовности Лондона совместно с НАТО обеспечивать безопасность Арктики.

"Он [Стармер] вновь подтвердил готовность Великобритании вносить свой вклад в обеспечение безопасности в Арктике совместно с НАТО. Стороны сошлись во мнении о принципиальной важности продолжения сотрудничества в сфере обороны и безопасности в эти нестабильные времена", - отмечается в коммюнике, распространенном канцелярией главы британского правительства по итогам его телефонного разговора с Коштой.

Стармер "вновь подтвердил свою позицию о том, что будущее Гренландии принадлежит исключительно народу Гренландии и Королевству Дания", добавили на Даунинг-стрит, 10.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого президентского срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что его можно аннексировать. Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.