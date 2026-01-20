Трамп допустил иные механизмы в ситуации с Гренландией

Это станет возможно, если Верховный суд США выскажется против введения таможенных пошлин

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассмотрит другие механизмы воздействия в ситуации с Гренландией, если Верховный суд США выскажется против введения таможенных пошлин.

Во время пресс-конференции в Белом доме Трампу был задан вопрос о том, какие механизмы могут применить США для реализации плана по установлению контроля над Гренландией в случае, если Верховный суд признает незаконными таможенные пошлины. "Мне придется прибегнуть еще к чему-то", - заявил американский лидер. "У нас есть альтернативные варианты, но то, что мы делаем сейчас, это лучший, самый надежный, самый быстрый, самый простой [механизм]", - добавил он. Трамп добавил, что у него "запланировано много встреч по Гренландии" на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

Ранее Трамп сообщил, что США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу 1 февраля, а с 1 июня ставка пошлин возрастет до 25%.