Трамп заявил, что не поедет в Париж на предложенную Макроном встречу

По словам американского лидера, президент Франции "не будет там долго" и "там нет стабильности"

Президент Франции Эмманюэль Макрон © Ludovic Marin, Pool Photo via AP

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что не планирует отправиться в Париж на предложенную президентом Франции Эмманюэлем Макроном встречу Группы семи (G7).

"Нет, я не стану этого делать", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме. "Потому что, знаете, Эмманюэль не будет там долго, и, знаете, там нет стабильности. Он мой друг, он хороший парень. Мне нравится Макрон, но он не будет там очень долго, как вы знаете. И я думаю, что у меня есть встречи с людьми, которые непосредственно вовлечены в этот процесс, а не с некоторыми из тех, о которых вы говорите", - добавил американский лидер.

Трамп ранее опубликовал личное сообщение от Макрона, который предложил организовать в Париже 22 января встречу Группы семи и пригласить к участию Россию и Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что Россия приглашения на эту встречу не получала. Как утверждает агентство DPA, в Елисейском дворце подтвердили, что Макрон отправлял такое сообщение.