Трамп вновь заявил, что Норвегия контролирует Нобелевскую премию мира

Американский лидер назвал смехотворными утверждения о независимости Нобелевского комитета

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп вновь выразил уверенность в том, что власти Норвегии в полной мере контролируют процесс присуждения Нобелевской премии мира.

"И не позволяйте никому говорить, что все это не под контролем Норвегии", - сказал американский лидер на пресс-конференции в Белом доме. "Все это контролирует Норвегия", - добавил он. Комментируя заявления о независимости Нобелевского комитета от властей Норвегии, Трамп подчеркнул: "Это смехотворно".

Глава вашингтонской администрации в очередной раз выразил уверенность в том, что "должен получить по Нобелевской премии за каждую из войн", которые ему якобы удалось прекратить.

Ранее журналист телеканала PBS Ник Шифрин в X опубликовал письмо Трампа премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стёре, в котором написал, что больше не обязан думать о мире и может заботиться об интересах Соединенных Штатов, поскольку ему не вручили Нобелевскую премию мира.