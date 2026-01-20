Трамп считает, что вопрос Гренландии будет урегулирован с сохранением НАТО

Присоединение Гренландии к США нужно для безопасности, заявил американский лидер

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что ситуация вокруг Гренландии будет урегулирована с сохранением НАТО и на пользу Соединенным Штатам.

"Я думаю, что произойдет что-то, что будет очень хорошо для всех", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме в ответ на вопрос о том, может ли эта ситуация привести к расколу альянса. "Полагаю, что мы придумаем что-то, что очень порадует НАТО и нас. Но нам это [присоединение Гренландии к США] нужно для безопасности. Нам это нужно для национальной безопасности и даже для безопасности всего мира. Это очень важно", - заключил американский лидер.