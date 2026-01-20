Маврикий подтвердил суверенитет над архипелагом Чагос в ответ на слова Трампа

Генпрокурор островного государства Гейвин Гловер подчеркнул, что этот вопрос "более не подлежит обсуждению"

ХАРАРЕ, 20 января. /ТАСС/. Маврикий подтверждает суверенитет над архипелагом Чагос. Об этом заявил генеральный прокурор островного государства Гейвин Гловер в ответ на критику президента США Дональда Трампа по поводу передачи Великобританией Маврикию входящего в архипелаг острова Диего-Гарсия.

"Суверенитет Республики Маврикий над архипелагом Чагос уже однозначно признан международным правом и более не подлежит обсуждению, - указал Гловер в Х. - Мы ожидаем воплощения в жизнь договора [с Великобританией] в самые кратчайшие сроки в соответствии с принятыми обязательствами".

Ранее Трамп назвал передачу острова Маврикию актами "огромной глупости" и "абсолютной слабости".

Диего-Гарсия - крупнейший остров-атолл архипелага Чагос в Индийском океане. Чагос входил в состав одной британской колонии с остальной частью Маврикия, однако в 1965 году Великобритания вывела архипелаг в отдельную административную единицу. Маврикий три года спустя обрел независимость, но Чагос так и остался во владении Великобритании. В 1966 году США арендовали остров Диего-Гарсия и построили на нем авиабазу, а все 1,5 тыс. жителей архипелага были депортированы. В 2017 году Маврикий обратился в ООН и добился, чтобы Международный суд ООН выдал экспертное заключение по этому вопросу. В феврале 2019 года было получено такое заключение в пользу Маврикия. В мае 2025 года премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о подписании соглашения с Маврикием о передаче под его суверенитет архипелага Чагос.