Трамп пригласил Путина в "Совет мира", поскольку считает его мировым лидером

Соответствующая цитата выложена в аккаунте Белого дома в Х

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что пригласил главу российского государства Владимира Путина в "Совет мира" по Газе, потому что он является одним из мировых лидеров.

"Он [Путин] - один из людей, мировых лидеров. Да", - сказал Трамп в ответ на просьбу журналистов подтвердить приглашение российского коллеги в состав этого органа. Соответствующая цитата выложена в аккаунте Белого дома в Х.

Ранее лидеры ряда стран получили от США предложения войти в состав "Совета мира". Начало работы совета предполагается во второй фазе мирного плана, о котором договорились в октябре 2025 года Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции.

Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин получил приглашение войти в "Совет мира", эта возможность изучается.