Трамп заявил, что обсудил с аш-Шараа содержание террористов в тюрьмах в Сирии

Американский лидер назвал президента Сирии "жестким парнем"

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что обсудил с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа вопросы, касающиеся содержания террористов в тюрьмах на территории арабской республики.

"Я разговаривал с ним вчера, мы говорили с ним о тюрьмах, о происходящем", - сказал глава вашингтонской администрации на пресс-конференции в Белом доме. "В этих тюрьмах находятся некоторые из самых худших террористов. И он следит за ними", - подчеркнул американский лидер.

Говоря об аш-Шараа, Трамп добавил: "Президент Сирии работает очень упорно". Трамп назвал его "жестким парнем" с "довольно жестким резюме". "Но туда нельзя направить мальчика из хора, чтобы он делал эту работу", - подчеркнул Трамп.

Американский лидер ранее заявил журналистам газеты The New York Post, что США помогли Сирии предотвратить побег из тюрьмы террористов из стран Европы. "Мы хорошо поработали с Сирией. У них случился побег, европейские заключенные пытались сбежать, я это остановил. Это случилось вчера, - привело издание слова американского лидера. - Это были наихудшие террористы в мире, все они выходцы из Европы".

В публикации уточнялось, что речь идет о тюрьме в городе Эш-Шаддади на юге провинции Хасеке. Как передавал телеканал Syria TV, МВД в переходном правительстве Сирии арестовало 81 члена террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), которые сбежали из этого пенитенциарного заведения. Операция по преследованию боевиков, отбывавших наказание в контролируемом курдской коалицией "Силы демократической Сирии" (СДС) пенитенциарном учреждении, началась после того, как подразделения сирийской армии вошли в город. По данным МВД, СДС допустили бегство около 120 членов ИГ. Силы безопасности переходного правительства страны продолжают поиски остающихся на свободе террористов.