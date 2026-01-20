Трамп заявил, что после беседы с ним жители Гренландии захотят быть частью США

Американский президент прокомментировал заявление о том, что остров не хочет присоединяться к Соединенным Штатам

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что жители Гренландии захотят присоединения острова к США после разговора с ним.

На пресс-конференции в Белом доме его попросили прокомментировать заявление о том, что Гренландия не хочет становиться частью Соединенных Штатов. "Ну, я не говорил с ними, но я уверен, что когда я с ними поговорю, они будут в восторге", - сказал американский лидер.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого президентского срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что его можно аннексировать. Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.