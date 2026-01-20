Трамп заявил, что НАТО стала бы гораздо слабее в случае выхода США

Президент также отметил, что сделал североатлантический альянс "лучше, сильнее"

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО стала бы гораздо слабее в случае выхода из организации Соединенных Штатов. С такой оценкой он выступил на пресс-конференции в Белом доме.

Глава американкой администрации не дал прямого ответа на вопрос, привержен ли он сохранению членства США в североатлантическом альянсе. "У нас отличные отношения [с НАТО]. Я сделал ее гораздо лучше, сильнее. НАТО сейчас значительно сильнее. Я не согласен со многими их поступками, но они были совершены до того, как пришел я", - заявил Трамп.

"Я думаю, что НАТО в порядке", - отметил президент, добавив при этом, что значение альянса "порой переоценено". "Нравится вам это или нет, но НАТО хороша настолько, насколько хороши мы [США]. Если в НАТО не будет нас, она будет не столь сильна", - заявил Трамп.