Пентагон заявил о захвате танкера Sagitta в Карибском море

Судно действовало в нарушение введенного американским лидером Дональдом Трампом карантина, сообщили в военном ведомстве США

НЬЮ-ЙОРК, 21 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты произвели задержание очередного коммерческого судна в связи со своей санкционной политикой в отношении венесуэльской нефти, захвату подвергся танкер Sagitta. Об этом 20 января сообщило Южное командование ВС США.

"Сегодня (20 января - прим. ТАСС) утром ВС США в поддержку действий Министерства внутренней безопасности задержали танкер Sagitta. Задержание очередного танкера, который действовал в нарушение введенного президентом США Дональдом Трампом карантина для находящихся под санкциями судов в Карибском [регионе] свидетельствует о нашем стремлении гарантировать, что нефть из Венесуэлы будет вывозиться лишь на законных основаниях и при условии должной координации [с Вашингтоном]", - говорится в заявлении, опубликованном командованием в X.

Южное командование утверждает, что эти действия призваны доказать, что "безопасность американских граждан имеет первостепенное значение", и продемонстрировать "приверженность безопасности и стабильности".

Sagitta стал седьмым танкером, захваченным американскими властями.

В зону оперативной ответственности Южного командования ВС США входят Центральная и Южная Америка, Карибский бассейн.