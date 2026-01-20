ТАСС: поджигатели мечетей в Иране использовали женщин и детей как живой щит

Источник в иранских силовых структурах рассказал, что под таким прикрытием "подстрекатели громят общественное имущество"

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Зачинщики протестов в Иране поджигали банки и мечети под прикрытием живого щита из женщин с детьми. Об этом сообщил ТАСС источник в иранских силовых структурах.

"Одна из тактик, используемых зачинщиками во время протестов, заключается в организации колонн протестующих и скандировании лозунгов, касающихся экономических вопросов и различных свобод, чтобы первоначально привлечь толпу. Затем они размещают женщин, особенно женщин с детьми, впереди, используя их в качестве живого щита", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, под таким прикрытием "подстрекатели громят общественное имущество и поджигают банки и мечети".

Ранее председатель комитета по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса (однопалатного парламента) Ирана Эбрахим Азизи сообщил, что более 250 школ, 300 мечетей и 90 духовных учебных заведений получили повреждения в ходе беспорядков в исламской республике.