Трамп считает, что Бог гордится проделанной им работой
Редакция сайта ТАСС
23:28
ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Бог гордится работой, которую он проделал в течение первого года своего второго президентского срока.
"Думаю, Бог очень гордится проделанной мной работой", - сказал глава вашингтонской администрации на пресс-конференции в Белом доме. "И это касается и религии. Знаете, мы защищаем множество людей, которых убивают: христиан, евреев. Я защищаю многих людей, которых не защитил бы другой президент", - заявил американский лидер.
"Я думаю, многие люди очень гордятся проделанной нами работой <...>. Это был один из величайших годов. Даже некоторые люди, которые подсознательно недолюбливают меня, говорят, что это был невероятный год", - добавил Трамп.