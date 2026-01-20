WP: США сократят свое участие в 30 механизмах НАТО

По данным источников газеты, речь идет о сокращении участия в консультативных группах по вопросам энергетической безопасности, боевых действий на море, специальных операций и разведки

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Руководство Пентагона планирует снизить участие Вооруженных сил США в порядка 30 механизмах НАТО. Как сообщила со ссылкой на собственные источники газета The Washington Post, это новый шаг администрации американского президента Дональда Трампа в сокращении военного присутствия Соединенных Штатов в Европе.

"Предстоящий шаг затронет около 200 военнослужащих и ослабит участие США в деятельности почти 30 организаций НАТО, включая центры передового опыта, которые занимаются подготовкой сил альянса в различных областях ведения боевых действий, сообщили эти источники", - отмечает издание. Два собеседника указали, что Пентагон планирует не направлять сотрудников взамен тех, чьи сроки полномочий будут постепенно истекать. Таким образом, процесс может затянуться на годы.

Как отметили источники газеты, речь идет о сокращении американского участия в консультативных группах по вопросам энергетической безопасности, боевых действий на море, специальных операций и разведки. Собеседники подчеркнули, что этот шаг рассматривается уже несколько месяцев и не связан с обострением противоречий между США и Данией, а также другими союзниками по НАТО вокруг Гренландии.

В 2025 году Пентагон вывел из Румынии к месту постоянной дислокации бригаду из состава 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США. Эти военнослужащие вернулись в штат Кентукки.

В конце 2025 года Конгресс утвердил военный бюджет, в котором Пентагону прямо запрещалось сокращение численности дислоцированных в Европе американских войск до значения менее 76 тыс. человек более чем на 45 дней.