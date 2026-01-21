Bloomberg: Трамп может возглавлять "Совет мира" и после президентского срока

Возможность присвоения президенту США статуса пожизненного председателя превратилась в очередную проблему на пути учреждения этой организации, отмечает агентство

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

НЬЮ-ЙОРК, 21 января. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп может сохранить за собой должность председателя "Совета мира" по Газе и после истечения срока своих президентских полномочий в 2029 году. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Отмечается, что Трамп может возглавлять "Совет мира" и после того, как покинет Белый дом, пока не подаст в отставку с этого поста. Пока американская администрация пытается прояснить, кто будет входить в "Совет мира", кем он будет управляться и как будет работать, возможность присвоения Трампу статуса пожизненного председателя превратилась в очередную проблему на пути учреждения этой организации, пишет Bloomberg.

Ранее лидеры нескольких стран получили от США предложения войти в состав "Совета мира". Начало работы органа предполагается во второй фазе мирного плана, о котором договорились в октябре 2025 года Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин получил приглашение войти в "Совет мира" по Газе, эта возможность изучается.