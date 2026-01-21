Грир и Бессент могут встретиться с коллегами из КНР в ближайшие месяцы

Встреча может состояться перед апрельским визитом американского лидера Дональда Трампа в Китай

НЬЮ-ЙОРК, 21 января. /ТАСС/. Представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир сообщил, что он и глава американского Минфина Скотт Бессент могут встретиться со своими китайскими коллегами перед апрельским визитом президента США Дональда Трампа в Китай.

"Я, конечно, считаю возможным, что министр финансов и я встретимся с нашими коллегами [из КНР] перед апрельской встречей лидеров. Такие встречи требуются, чтобы заранее понять, имеются ли камни преткновения, в чем заключаются перспективы, чтобы убедиться, что интересы Америки учитываются, и чтобы никто не был застигнут врасплох", - сказал он в эфире телеканала Fox News.

Грир отметил, что американские и китайские чиновники регулярно контактируют на техническом уровне.

Трамп сообщил в октябре 2025 года по итогам телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином, что принял его приглашение посетить Китай в апреле 2026 года. По словам американского президента, после этого состоится государственный визит китайского лидера в Соединенные Штаты.

Глава Минфина США Скотт Бессент ранее предположил, что Трамп и Си Цзиньпин могут провести четыре встречи в 2026 году. По его словам, помимо двух государственных визитов, лидеры могут провести переговоры на мероприятии Группы двадцати (G20) в американском Дорале (штат Флорида) и на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне.