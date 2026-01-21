Экс-сотрудник СБУ: Тимошенко выкручивалась и выживала при всех властях

Конфликт с Владимиром Зеленским повысил популярность лидера оппозиционной партии "Батькивщина", отметил Василий Прозоров

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Лидер оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко выживала при всех властях и является самой скользкой фигурой украинской политики, а конфликт с Владимиром Зеленским повысил ее популярность среди населения. Таким мнением с ТАСС поделился экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров.

"Юлия Владимировна - это самое скользкое существо украинской политики. Она выкручивалась, выживала везде, при всех властях. <…> Она сидела при всех президентах, кроме Порошенко. Но, по-моему, это непотопляемая фигура украинской политики. Да, она сейчас отошла на второй план, но благодаря вот этому задержанию, насколько я знаю, ее рейтинг даже подрос, потому что негативный рейтинг со стороны Зеленского, и народу просто нужна какая-то альтернативная точка силы. И появляется Юлия Владимировна, очень умело раскручивая образ невинно пострадавшей от преступного режима, - у нее это хорошо получается, она это умеет, много раз это показывала", - сказал он.

По словам Прозорова, несмотря на конфликт с Зеленским, Тимошенко все еще является врагом России, поскольку на протяжении многих лет последовательно занимала агрессивную антироссийскую позицию. "Я еще раз призываю не очаровываться Юлией Владимировной и тем, что она там заявляет, что Зеленский - фашист. Просто память у людей короткая. Люди забывают, как она говорила, что Донбасс надо расстрелять из атомного оружия, замотать его колючей проволокой. Что там нет людей, там только алкоголики, наркоманы, уроды. Это ее слова, сказанные буквально несколько лет назад. Юлия Владимировна - такой же враг, как и Зеленский, просто они между собой грызутся, как пауки в банке", - отметил бывший сотрудник СБУ.

Дело Тимошенко

14 января украинские СМИ сообщили, что антикоррупционные органы Украины всю ночь проводили обыски в офисе партии "Батькивщина" в Киеве по делу о подкупе депутатов Рады. Позже информацию об обысках подтвердила сама Тимошенко. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что экс-премьеру предъявлены обвинения. Дело открыто по статье о подкупе должностного лица, в случае с Тимошенко речь идет о депутатах. Ей грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало аудиозапись переговоров Тимошенко с депутатами Рады по делу о подкупе. Согласно записи, Тимошенко предлагала депутатам Верховной рады по $10 тыс. в месяц за голосование в парламенте определенным образом. На аудиозаписях Тимошенко заявляет, что ее цель - "развалить большинство" в парламенте. Как утверждает НАБУ, разговоры состоялись 12 января, политик обсуждала голосование по выносимым на текущую пленарную неделю законопроектам, в том числе по перестановкам в правительстве.