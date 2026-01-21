Президент Кубы назвал визит Колокольцева в Гавану "чрезвычайно значимым"

Глава МВД России был "рад снова посетить остров, где у него есть близкие друзья", отметил Мигель Диас-Канель

ГАВАНА, 21 января. /ТАСС/. Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал визит в Гавану министра внутренних дел России Владимира Колокольцева чрезвычайно значимым. Об этом сообщила администрация главы кубинского государства по итогам его состоявшейся 20 января встречи с российским министром.

"Первый секретарь ЦК Компартии [Кубы] и президент республики Мигель Диас-Канель провел братскую встречу с министром внутренних дел России Владимиром Колокольцевым", - говорится в сообщении на сайте администрации. В нем отмечается, что Диас-Канель назвал визит министра внутренних дел России и сопровождающей его делегации "чрезвычайно значимым, принимая во внимание момент, в который он проходит".

"Большое спасибо за визит на Кубу", - сказал Колокольцеву президент карибской республики во время встречи в резиденции кубинского лидера во Дворце Революции, слова Диас-Канеля приводятся в сообщении. В нем отмечается также, что министр был "рад снова посетить остров, где у него есть близкие друзья".

Диас-Канель напомнил, что во время предыдущего посещения Колокольцевым Кубы в ноябре 2023 года карибская республика переживала ужесточение торгово-экономической блокады со стороны США, а также "сталкивалась с широкомасштабной кампанией дезинформации в СМИ и последствиями ее включения в сомнительный [американский] список стран, которые, предположительно, являются спонсорами терроризма". "Все это сохраняется сейчас, но ситуация еще более усугубилась после событий 3 января (когда США осуществили атаку на Венесуэлу - прим. ТАСС)", - приводятся в сообщении администрации слова президента Кубы.

В нем отмечается, что на встрече Диас-Канеля и главы МВД России присутствовали в том числе министр внутренних дел Кубы Ласаро Альберто Альварес Касас и посол России в Гаване Виктор Коронелли.