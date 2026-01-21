The Times: Кличко раскритиковал Зеленского за разжигание политического конфликта
ЛОНДОН, 21 января. /ТАСС/. Мэр Киева Виталий Кличко обвинил Владимира Зеленского в "неразумном" разжигании политического конфликта внутри Украины в тот момент, когда стране необходимо единство. Об этом он заявил в интервью газете The Times.
Как пишет издание, Кличко обрушился с критикой на Зеленского из-за того, что тот отклонил его запросы на встречу для обсуждения энергетического кризиса. Свои заявления, сказано в статье, Кличко сделал в здании мэрии, в котором сотрудникам, как пишет The Times, нельзя пользоваться туалетными комнатами из-за отсутствия водоснабжения.
Ранее Зеленский, заочная перепалка которого с мэром Киева привлекла внимание СМИ и политологов, вновь обвинил власти украинской столицы в неготовности города к энергетическому кризису. Конфликт между Зеленским и Кличко, которого несколько лет назад называли его возможным оппонентом в случае проведения выборов, имеет долгую историю. Киевский мэр возглавляет Ассоциацию городов Украины и обвиняет власти страны в попытке узурпировать права местного самоуправления.
В ночь на вторник в Киеве произошла серия взрывов. После возникли проблемы с электричеством. В районах левобережья Днепра в столице пропало водоснабжение, в другой части города вода подается со сниженным давлением. Из-за недостатка электроэнергии поезда метро курсируют с увеличенными интервалами. Позже в энергокомпании "ДТЭК" сообщили, что в столице без электроснабжения остались более 335 тыс. человек. Зеленский признал, что в Киеве в очередной раз сложилась самая сложная ситуация с электроснабжением.