Трамп пригрозил стереть Иран с лица земли при продолжении угроз в свой адрес

Американский лидер также обвинил своего предшественника Джо Байдена в недостаточно жесткой политике по отношению к Тегерану

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Mark Schiefelbein

НЬЮ-ЙОРК, 21 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выступил с угрозой в адрес Ирана, пообещав стереть с лица земли всю страну, если его жизнь окажется в опасности.

"Им не следует так делать, но я предупредил: если что-то случится, вся страна взлетит на воздух. <...> У меня очень четкие инструкции - что-нибудь случится, и они будут стерты с лица земли", - сказал он, комментируя утверждение ведущей телеканала NewsNation о том, что Иран угрожает Трампу.

Американский лидер также обвинил своего предшественника на посту президента Джо Байдена в недостаточно жесткой политике по отношению к Тегерану. "Мы всегда удивлялись, почему Байден ничего не говорит? Будь я тогда здесь [в Белом доме], и угрожай они кому-нибудь - даже не президенту, а просто кому-нибудь - как это было со мной, я бы точно нанес им очень сильный удар", - заявил он.

На прошлой неделе председатель иранского Меджлиса (однопалатного парламента) Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Иран готов преподать Трампу "незабываемый урок" в случае принятия им решения о нападении на исламскую республику.