Президент Южной Кореи намерен восстановить соглашение с КНДР в военной сфере

Редакция сайта ТАСС

СЕУЛ, 21 января. /ТАСС/. Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён намерен приложить усилия ради восстановления действия соглашения от 19 сентября 2018 года о снижении напряженности в военной сфере с КНДР. Об этом он заявил в ходе новогодней пресс-конференции в Сеуле.

"Чтобы предотвратить непреднамеренные столкновения между Югом и Севером, чтобы укрепить доверие между политиками и военными, я буду стремиться к восстановлению военного соглашения от 19 сентября [2018 года]", - сказал Ли Чжэ Мён. Помимо этого, он обещал приложить усилия ради скорейшего восстановления диалога между КНДР и США, а также ради создания условий для коммуникации между Сеулом и Пхеньяном.

"Мы продолжим искать творческие подходы к решению проблем, поскольку мир соответствует интересам Юга и Севера", - добавил южнокорейский лидер. "Холодность [в отношениях] не исчезнет в одночасье, мы будем последовательно продвигать практически возможные меры ради снижения напряженности на Корейском полуострове, ради получения реакции Севера", - продолжил он.

"Мы будем двигаться в сторону безъядерного Корейского полуострова, укреплять мир с помощью прагматичной политики, основанной на национальных интересах, самостоятельного оборонительного потенциала, прочного военного союза с США", - заключил Ли Чжэ Мён.

Ранее он уже выступал за восстановление соглашения с КНДР в военной сфере. После запуска разведывательного спутника КНДР в 2023 году в Сеуле при предшественнике Ли Чжэ Мёна решили частично отказаться от соблюдения договора. В ответ в Пхеньяне объявили, что больше не будут соблюдать эти договоренности целиком. Республика Корея перестала соблюдать оставшиеся положения летом 2024 года после запусков шаров с мусором.