Трамп заявил, что не представляет, как пройдет его поездка в Давос

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не представляет, как пройдет его поездка на Всемирный экономический форум в Давосе (Швейцария). Он признался в этом, беседуя вечером 20 января с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в Давос.

"Будет интересная поездка. Не имею никакого представления о том, что произойдет. Но у вас будет [в Давосе] хороший представитель", - сказал глава американской администрации.

"Верю, что это будет очень успешная поездка", - добавил Трамп.