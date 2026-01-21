Трамп заявил, что не представляет, как пройдет его поездка в Давос
ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не представляет, как пройдет его поездка на Всемирный экономический форум в Давосе (Швейцария). Он признался в этом, беседуя вечером 20 января с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в Давос.
"Будет интересная поездка. Не имею никакого представления о том, что произойдет. Но у вас будет [в Давосе] хороший представитель", - сказал глава американской администрации.
"Верю, что это будет очень успешная поездка", - добавил Трамп.