ТАСС: в телах погибших в Иране детей найдены израильские пули
МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Израильские боевые пули были найдены в телах детей, погибших во время протестов в Иране. Это подтвердила судебно-медицинская экспертиза, сообщил ТАСС источник в иранских силовых структурах.
"Это была восьмилетняя девочка из Исфахана, которая во время недавних беспорядков отправилась за покупками с семьей и была смертельно ранена выстрелами террористов в живот, подбородок и затылок. Судебно-медицинская экспертиза показала, что пули были израильскими боевыми пулями", - отметил собеседник агентства.
Он также рассказал историю другого ребенка, убитого при схожих обстоятельствах. "Вечером 7 января 2026 года в Керманшахе трехлетняя Мелина Асади вместе с отцом вышла из дома, чтобы купить в аптеке детскую смесь и лекарство от простуды. На обратном пути она сзади внезапно подверглась обстрелу террористов и погибла", - сообщил источник.