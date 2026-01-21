ТАСС: в телах погибших в Иране детей найдены израильские пули

Информацию об этом подтвердил судмедэксперт, сообщил источник в иранских силовых структурах

Редакция сайта ТАСС

© Getty Images

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Израильские боевые пули были найдены в телах детей, погибших во время протестов в Иране. Это подтвердила судебно-медицинская экспертиза, сообщил ТАСС источник в иранских силовых структурах.

Читайте также Угрозы Трампа и более 10 дней протеста. Что известно о беспорядках в Иране

"Это была восьмилетняя девочка из Исфахана, которая во время недавних беспорядков отправилась за покупками с семьей и была смертельно ранена выстрелами террористов в живот, подбородок и затылок. Судебно-медицинская экспертиза показала, что пули были израильскими боевыми пулями", - отметил собеседник агентства.

Он также рассказал историю другого ребенка, убитого при схожих обстоятельствах. "Вечером 7 января 2026 года в Керманшахе трехлетняя Мелина Асади вместе с отцом вышла из дома, чтобы купить в аптеке детскую смесь и лекарство от простуды. На обратном пути она сзади внезапно подверглась обстрелу террористов и погибла", - сообщил источник.