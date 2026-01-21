В Сеуле заявили, что КНДР в год производит ядерных материалов на 20 боеголовок

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён при этом выразил сомнение, что КНДР овладела всеми технологиями, необходимыми для доставки ядерного оружия с помощью межконтинентальной баллистической ракеты

СЕУЛ, 21 января. /ТАСС/. Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён заявил, что КНДР ежегодно производит ядерные материалы в объемах, которых хватит для создания 10-20 ядерных боеголовок.

В ходе новогодней пресс-конференции глава государства отметил, что власти Республики Корея не собираются отказываться от "идеалистической цели" в виде денуклеаризации Корейского полуострова, но они понимают сложность сложившейся ситуации и уровень недоверия между Югом и Севером. В качестве первого этапа денуклеаризации Ли Чжэ Мён предложил заморозить ракетную и ядерную программы КНДР.

В то же время он выразил сомнение в том, что КНДР на данном этапе овладела всеми технологиями, необходимыми для доставки ядерного оружия с помощью межконтинентальной баллистической ракеты. "Однажды они овладеют технологиями межконтинентальных баллистических ракет", - уточнил президент. При этом он отметил, что в таком случае КНДР может перейти к экспорту таких технологий за рубеж. В своем законодательстве КНДР обозначила себя как ответственное ядерное государство, которое не станет передавать ядерные технологии другим странам.

Ли Чжэ Мён сказал, что понимает, что в Пхеньяне видят в ядерном оружии гарантию собственной безопасности. Он предположил, что диалог между КНДР и США, в том числе прямые контакты между президентом Дональдом Трампом и председателем государственных дел Ким Чен Ыном, может сыграть ключевую роль в денуклеаризации и обеспечении мира.