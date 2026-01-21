Зеленский получил заем в £1,77 млн от компании жены

Эти деньги Владимир Зеленский получил еще в 2017 году

Редакция сайта ТАСС

Владимир Зеленский © Kay Nietfeld - Pool/ Getty Images

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Владимир Зеленский, согласно его декларации об имуществе, является владельцем займа в размере £1 775 935 (около $2,4 млн), полученного от зарегистрированной в Белизе компании Film Heritage Inc, конечным бенефициаром которой является его жена Елена. Это следует из соответствующего документа, с которым ознакомился ТАСС.

Зеленский получил этот заем еще в 2017 году, с тех пор сумма остается неизменной, она не снижается, в декларации также не отражены выплаты каких-либо процентов по займу.

Зеленская, согласно декларации, является конечным бенефициаром компаний Aldorante Limited (зарегистрирована на Кипре), Film Heritage (зарегистрирована в Белизе) и San Tomasso S. R. L. (зарегистрирована в Италии). По информации украинских СМИ, эти компании в разное время могли владеть недвижимостью на Украине, в Италии и Грузии.

Согласно декларации, через Aldorante Limited Елена Зеленская владеет квартирой в Киеве площадью 269,7 кв. м и стоимостью $445 тыс. на момент покупки в 2016 году. Пара также является владельцем на правах leasehold (долгосрочное право распоряжения с возможностью его продажи) квартиры в Великобритании площадью 91,9 кв. м и стоимостью около $977 тыс. Кроме того, Зеленские владеют еще двумя квартирами в Киеве площадью 131,9 и 284 кв. м и двумя квартирами и нежилым помещением в долях с братьями Шефирами, с которыми Зеленский раньше работал в шоу-бизнесе.

В декларации фиксируются сведения об имуществе за 2024 год, подана она была в 2025 году, декларация за 2025 год должна быть подана до 30 апреля 2026 года. Тем не менее данная декларация сохраняет актуальность, поскольку отчитывающиеся лица обязаны предоставлять сведения о существенных изменениях декларируемого имущества сразу же после соответствующих изменений. Как следует из соответствующих документов, с момента подачи декларации в 2025 году Зеленский приобрел облигации внутреннего займа министерства финансов Украины на 4 277 929 гривен (около $100 тыс.).