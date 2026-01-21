ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Трамп заявил, что провел "хороший телефонный разговор" с Эрдоганом

Подробностей о беседе с президентом Турции американский лидер не сообщил
Редакция сайта ТАСС
03:02

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

© AP Photo/ Michael Varaklas

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него состоялись позитивные телефонные переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Это был очень хороший телефонный разговор", - сказал он, комментируя разговор с Эрдоганом, во вторник вечером во время беседы с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в Давос.

Других подробностей о беседе с президентом Турции американский лидер не привел. 

