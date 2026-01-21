Kyodo: оглашение приговора убийце Абэ хотят посетить 685 человек

Это вдвое выше количества доступных мест, отметило агентство

Редакция сайта ТАСС

ТОКИО, 21 января. /ТАСС/. По меньшей мере 685 человек прибыли к окружному суду префектуры Нара и выразили желание присутствовать на оглашении приговора бывшему военному моряку Тэцуе Ямагами, который в июле 2022 года застрелил экс-премьера Японии Синдзо Абэ. При этом, как сообщило агентство Kyodo, судом было выделено только 31 место в зале суда для широкой публики.

Таким образом, число желающих посетить оглашение вердикта более чем в 22 раза превысило число доступных мест. Сам вердикт гарантированно будет обвинительным - сторона защиты полностью признала вину Ямагами в предумышленном убийстве, а также нарушении законов, контролирующих оборот огнестрельного оружия. Интерес общественности прикован к тому, какой будет мера пресечения. Прокуратура запросила для Ямагами пожизненное заключение, тогда как защита просила для подсудимого менее 20 лет лишения свободы. Адвокаты Ямагами настаивали на том, что тот совершил убийство под давлением ситуации вокруг религиозной организации "Церковь объединения", чьей последовательницей было его мать.

Бывший военный моряк Тэцуя Ямагами 8 июля 2022 года выстрелом из самодельного многоствольного устройства убил экс-премьера Абэ, выступавшего на предвыборном митинге на одной из улиц города Нара на юго- западе острова Хонсю. Стрелявший был схвачен охраной политика на месте преступления. На допросах он заявил, что убил бывшего премьера из-за уверенности в его связях с "Церковью объединения". Мать Ямагами была фанатичной сторонницей этой структуры, пожертвовала ей практически все свое состояние и привела семью к банкротству. Последующие расследования показали, что с "Церковью объединения" поддерживали контакты многие представители как правящей в Японии Либерально-демократической партии, так и оппозиционных сил. Весной 2025 года токийский суд постановил распустить эту религиозную организацию.