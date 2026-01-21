Лидер Южной Кореи заявил о сложной ситуации на Корейском полуострове

По словам Ли Чжэ Мёна, в таких условиях нельзя всерьез обсуждать возможности объединения с КНДР

СЕУЛ, 21 января. /ТАСС/. Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён считает, что на Корейском полуострове сложилась настолько сложная ситуация, что не время для серьезного обсуждения возможности объединения с КНДР. Такую оценку он дал в ходе новогодней пресс-конференции в Сеуле.

Южнокорейский лидер отметил высокий уровень недоверия в отношениях Сеула и Пхеньяна, обратив внимание на усилия КНДР по укреплению границы. "Сейчас не до [обсуждения] объединения. Повезло, что нет войны", - считает Ли Чжэ Мён. Он обещал, что попытается создать условия для мирного сосуществования Сеула и Пхеньяна.

Он также отметил, что ситуация с запуском беспилотников из Республики Корея в КНДР не способствовала росту доверия между сторонами. В то же время Ли Чжэ Мён сказал, что не откажется от стремления к денуклеаризации Корейского полуострова, и вновь предложил поэтапный подход, в первой фазе которого предлагается заморозить ядерную и ракетную программу КНДР.