Трамп заявил о краже $19 млрд в Миннесоте
03:30
НЬЮ-ЙОРК, 21 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сообщил о хищении по меньшей мере $19 млрд в штате Миннесота на фоне противодействия местных властей усилиям по депортации нелегальных иммигрантов.
"Украдено денег как минимум на $19 млрд. Я думаю, что эта цифра будет гораздо выше", - заявил Трамп в интервью телеканалу NewsNation по случаю первой годовщины своего второго срока в Белом доме.
Он добавил, что аналогичные проблемы наблюдаются в Калифорнии и других штатах, а протесты против политики администрации организуют "профессиональные оплачиваемые люди", которых он сравнил с актерами.
Президент подчеркнул, что за беспорядками стоят агитаторы и анархисты, не являющиеся местными жителями.