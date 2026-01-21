Трамп заявил о краже $19 млрд в Миннесоте

Американский лидер сообщил о хищении на фоне противодействия властей штата депортации нелегалов

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

НЬЮ-ЙОРК, 21 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сообщил о хищении по меньшей мере $19 млрд в штате Миннесота на фоне противодействия местных властей усилиям по депортации нелегальных иммигрантов.

"Украдено денег как минимум на $19 млрд. Я думаю, что эта цифра будет гораздо выше", - заявил Трамп в интервью телеканалу NewsNation по случаю первой годовщины своего второго срока в Белом доме.

Он добавил, что аналогичные проблемы наблюдаются в Калифорнии и других штатах, а протесты против политики администрации организуют "профессиональные оплачиваемые люди", которых он сравнил с актерами.

Президент подчеркнул, что за беспорядками стоят агитаторы и анархисты, не являющиеся местными жителями.