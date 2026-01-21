Трамп: США обладают оружием, о котором никому не известно

Что это за вооружение, американский лидер не уточнил

НЬЮ-ЙОРК, 21 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты владеют вооружениями, о которых не известно остальному миру.

"У нас есть вооружения, о которых никто не знает. Вероятно, было бы хорошо никому об этом не рассказывать, но у нас есть удивительные вооружения", - сказал он в интервью телеканалу NewsNation, комментируя заявление журналиста о том, что при военной операции в Венесуэле было применено некое звуковое оружие.

Глава американской администрации не раскрыл подробностей об упомянутом оружии.