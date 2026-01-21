Трамп считает, что в Давосе ему удастся уладить разногласия с Европой

Американский лидер заявил, что принятые европейцами меры "вернутся рикошетом"

НЬЮ-ЙОРК, 21 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп допустил, что в ходе его поездки на Всемирный экономический форум в Давосе (Швейцария) ему удастся уладить разногласия с Европой.

Во время интервью телеканалу NewsNation Трампу напомнили, что Европа готовит жесткие торговые меры против США в связи с намерением Вашингтона установить контроль над Гренландией. "Мы, вероятно, сможем прийти к чему-нибудь, возможно, даже в следующие несколько дней в Давосе", - сказал на это Трамп.

Он предположил, что Европа "не знает, что из себя представляет [торговая] базука" и предупредил, что любые принятые европейцами меры "вернутся рикошетом".