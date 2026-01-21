Трамп заявил, что хочет войти в историю как великий президент

Американский лидер отметил, что такой президент "берет все на себя"

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

НЬЮ-ЙОРК, 21 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы войти в историю как великий лидер.

"Хотел бы, чтобы моим наследием было то, что я был великим президентом. А великий президент охватывает многое: чтобы мы были в безопасности, мы были процветающими, у нас все было хорошо, мы были счастливы как страна", - сказал он в интервью телеканалу NewsNation.

"Я бы хотел, чтобы меня знали как великого президента. Великий президент берет все на себя", - добавил американский лидер.