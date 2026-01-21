Украинский депутат Железняк сравнил обесточенное здание Рады с игрой Silent Hill

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Здание Верховной рады в центре Киева, где нет света, воды и отопления, напоминает известную видеоигру в жанре хоррор на выживание Silent Hill, рассказал депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

"Помните, была такая игра-хоррор Silent Hill? Вот сейчас передвижение по коридорам комитета Верховной рады без света очень ее напоминает", - написал он в своем Telegram-канале, опубликовав фотографию длинного темного коридора.

В то же время Железняк рассказал газете The Times, что у него возникает вопрос прежде всего к Владимиру Зеленскому, почему власти не способны справиться с критической ситуацией в Киеве. При этом депутат напомнил о коррупционном скандале в ближайшем окружении Зеленского.

Проблемы с электроснабжением в Киеве и области начались с конца 2025 года из-за серьезных повреждений объектов энергетики в столичном регионе. 9 января мэр города Виталий Кличко призвал жителей по возможности покинуть столицу из-за проблем с тепло- и электроснабжением, указав, что на тот момент половина многоквартирных домов осталась без отопления. 13 января Кличко сообщил, что ситуация с электроснабжением в городе ухудшилась, дефицит ощущается даже для обеспечения потребностей критической инфраструктуры. По его словам, в Киеве впервые с февраля 2022 года сложилась настолько сложная ситуация в энергетической сфере. 20 января в Киеве произошла новая серия взрывов. После этого в столице начались новые перебои с электро-, тепло- и водоснабжением.