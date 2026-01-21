Эксперт Цзинь: Трамп хочет укрепить репутацию в США с помощью внешней политики

Это необходимо американскому лидеру, чтобы поднять свой рейтинг перед промежуточными выборами, отметил замдиректора Института международных исследований при Китайском народном университете

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ШАНХАЙ, 21 января. /Корр. ТАСС Андрей Попов/. Американский президент Дональд Трамп пытается укрепить свой авторитет в США в преддверии промежуточных выборов с помощью серии внешнеполитических акций, связанных с Венесуэлой и Гренландией. Такое мнение ТАСС выразил заместитель директора Института международных исследований при Китайском народном университете Цзинь Цаньжун.

"Ему [Трампу] необходимо укрепить репутацию в США посредством этих внешнеполитических действий, поскольку в начале ноября его ждут промежуточные выборы, и его перспективы не слишком радужные, - сказал профессор-американист. - В настоящее время его рейтинг одобрения составляет порядка 40%, что не очень высоко".

Эксперт рассказал, что в первой половине 2025 года Демократическая партия была "полностью разгромлена Трампом". Однако во второй половине года партия смогла в некоторой степени восстановить свои позиции. В частности, об этом свидетельствуют прошлогодние выборы мэра Нью-Йорка, на которых победил кандидат от демократов Зохран Мамдани. Также оппоненты республиканцев одержали победу на прошлогодних губернаторских выборах в Нью-Джерси и Вирджинии, напомнил Цзинь Цаньжун.

Недавние внешнеполитические действия Трампа - захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро, угрозы Ирану и попытки приобрести Гренландию - направлены на контроль над ключевыми ресурсами и геостратегическими объектами, сказал Цзинь Цаньжун. Вместе с тем он хочет продемонстрировать американской публике свой авторитет, чтобы обеспечить победу на ноябрьских промежуточных выборах, отметил эксперт.

После серии "неприкрыто хулиганских действий" Трампа уровень цивилизованности в международном сообществе значительно снизился, считает профессор. Внешнеполитические акции США вернули к жизни "закон джунглей", и прогресс человечества в формировании международного права "рухнул в одночасье", добавил эксперт.